Звезды из антиматерии замаскировались под обычные светила

Ученые обнаружили в Галактике подозрительные звезды, которые могут состоять из антиматерии. По мнению исследователей, их обнаружение затруднено из-за «маскировки».

Согласно общепринятым научным теориям, в момент Большого взрыва во Вселенной появилось равное количество материи и антиматерии. Но ученым до сих пор не удалось наглядно обнаружить признаки существования антиматерии.

Чтобы объяснить этот парадокс, астрономы предположили, что антиматерия может соседствовать с обычной материей в виде целых звездных систем, говорится в статье, опубликованной журналом Physical Review D.

Исследователи считают, что звезды из антиматерии нельзя просто так отличить от звезд из обычной материи, так как они светятся в небе точно так же. Но если на звезду из антиматерии падает обычное вещество, то происходит аннигиляция с характерными линиями в спектре гамма-излучения.

Именно по наличию в спектре звезд таких особенностей можно предположить, что светила состоят из антиматерии. Изучение 5787 источников гамма-излучения позволило выявить в Млечном пути 14 объектов, которые могут быть такими «замаскированными» звездами.

По оценке ученых, одна звезда из антиматерии приходится на 300 тысяч обычных звезд. Но такой подсчет верен только для Млечного Пути, для других галактик он может быть совершенно иной, предупреждают астрономы.