Суд признал законным приговор Навальному

Московский суд оставил без удовлетворения жалобу на приговор оппозиционеру Алексею Навальному по уголовному делу о клевете на ветерана Великой Отечественной войны.

«Приговор мирового судьи участка N321 от 20 февраля 2021 года — оставить без изменений, апелляционную жалобу — без удовлетворения», — огласила решение судья Наталья Курышева.

Навальный и его защитники просили отменить ему приговор и вынести оправдательный. По их мнению, в ходе судебного процесса в первой инстанции были допущены многократные нарушения права на защиту.

Они также настаивали на том, что в словах оппозиционера не содержалось признаков преступления по статье о клевете на ветерана ВОВ Игната Артеменко. Адвокаты Навального уточнили, что решение суда будет обжаловано.

20 февраля мировой судья участка N321 Бабушкинского района Москвы признала Навального виновным в клевете и приговорила его к штрафу в 850 тысяч рублей. Политик 2 июня 2020 года опубликовал в соцсетях ролик телеканала RT, который сопроводил комментарием.

По версии прокуратуры, в нем содержались заведомо ложные сведения, порочащие честь и достоинство ветерана Игната Артеменко и подрывающие его репутацию.