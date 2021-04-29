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Кремль не станет терпеть то, что «творят чехи и болгары»

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Россия стремится выстраивать добрые отношения с другими странами, но не намерена терпеть отношение, которое продемонстрировали руководители Чехии, Болгарии и некоторых других стран, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«То, что сейчас творят в Чехии, как к ним присоединяются болгары, как к ним в рамках этой так называемой солидарности присоединяются прибалты и другие. Мы не будем этого терпеть, и мы этого уже не терпим», — сказал Песков в эфире Первого канала.

По его словам, США и страны Европы упорно не хотят воспринимать желание России быть с ними в добрых отношениях.

Чешские власти в середине апреля обвинили спецслужбы России в причастности к взрыву на складе боеприпасов во Врбетице в 2014 году. Чехия выслала из страны 18 сотрудников российского посольства. В ответ Москва объявила персонами нон грата 20 сотрудников чешской дипмиссии.

Прокуратура Болгарии накануне заявила, что шесть граждан России подозреваются во взрывах на заводах и военных складах в Болгарии в 2011, 2015 и 2020 годах.

Министр иностранных дел Сергей Лавров в этой связи заметил, что Россию скоро могут обвинить и в убийстве эрцгерцога Франца Фердинанда в 1914 году.

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Политика #Мир #Говорят о России
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