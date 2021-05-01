Полчаса и на мангал: самые быстрые маринады шашлыков

Май и шашлыки — неразлучная пара. Часто решение пожарить мясо возникает спонтанно, а брать магазинный продукт не хочется. В таких случаях нужны варианты быстрых маринадов.

Современные повара все чаще говорят, что уксус, майонез и другие агрессивные продукты — плохой вариант для маринования мяса. Они нужны тогда, когда само мясо не очень свежее и жесткое. Хороший же маринад необходим не для размягчения волокон, а для придания тонкого вкусового оттенка. Для этого много времени не требуется.

Поэтому важно выбрать качественное мясо — чем свежее, тем лучше. Также надо брать мясо только мягкое, без лишнего жира и связок. Проще всего в спонтанную поездку взять курицу, свинину или рыбу.

Маринады для курицы

Идеальный вариант — купить бескостное филе бедра. Грудку легко пересушить. Лишний жир с филе бедра можно срезать и важно проверить все ли косточки удалили.

Азиатский

Ингредиенты на 1 килограмм мяса:

1 столовая ложка соевого соуса

1 столовая ложка меда

меда 1 чайная ложка

паприка, куркума

Приготовление: смешать ингредиенты и замариновать мясо на полчаса.

Кефирный

Ингредиенты на 1 килограмм мяса:

1,5 стакана кефира

0,5 стакана несладкой газированной воды

чеснок сухой

паприка

кориандр

пучок зелени петрушки, укропа

соль

Приготовление: смешать кефир, специи и нарезанную зелень. Добавляем газированную воду. Маринуем мясо полчаса.

Маринады для свинины

Для шашлыка лучше брать свиную шею или лопатку, но она чуть суше. Кусочки делать не большие, чтобы шашлык прожарился. Весь жир лучше срезать, чтобы мясо не подгорало.

Необычный

Ингредиенты на 1 килограмм мяса:

1 киви

3 луковицы

Соль, перец

Приготовление: в блендере сделать кашицу из лука и киви. Замариновать мясо на полчаса.

Томатный

Ингредиенты на 1 килограмм мяса:

4 штуки лука репчатого

Пучок петрушки, укропа

4 зубчика чеснока

4 помидора

0,5 литра газированной воды

0,5 литра газированной воды Соль, перец

Приготовление: нарезать помидоры, лук, чеснок и зелень, смешать при помощи блендера. Добавить специи и газированную воду. Мариновать 1-2 часа.

Маринады для рыбы

Для шашлыка лучше использовать осетровые и лососевые виды рыб. Резать лучше на кусочки не меньше 5 сантиметров, чтобы рыба сильно не подсохла.

Лимонный

Ингредиенты на 1 килограмм:

Соль, перец

Половина лимона

1 столовая ложка оливкового масла

Приготовление: филе посолить и поперчить. Сок половины лимона смешать с двумя столовыми ложками воды. Мариновать 20 минут. Перед готовкой смазать кусочки рыбы оливковым маслом.

Чесночный

Ингредиенты на 1 килограмм:

1 зубчик чеснока

4 столовые ложки оливкового масла

сок половины лимона

соль, перец