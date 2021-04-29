НАВЕРХ
Актуальная тема
Дела Навального
Актуальная тема
Дела Навального
#Мир #Россия #Местная власть #Говорят о России #Законы #Активисты #История

Штабы Навального распустят навсегда

Источник:
Sibnet.ru
312 4
Фото: © Владимир Сараев, Sibnet.ru

Штабы оппозиционного политика Алексея Навального будут распущены, сообщил координатор сети штабов Леонид Волков в специальном обращении на YouTube.

На прошлой неделе Мосгорсуд по ходатайству прокуратуры ограничил деятельность штабов, запретив им организовывать митинги и участвовать в выборах. Прокуратура требовала признать штабы оппозиционера экстремистскими организациями.

Волков отметил, что сохранение сети штабов Навального невозможно, так как «оно немедленно будет подведено под статью об экстремизме и повлечет за собой уголовные сроки для тех, кто работает в штабах, кто сотрудничает с ними, кто им помогает».

«Увы, надо честно сказать, работать в таких условиях невозможно. Мы официально распускаем сеть штабов Навального»,— объявил оппозиционер, подчеркнув при этом, что часть из них продолжит работу как самостоятельные независимые общественно-политические движения.

Волков отметил, что решившие работать самостоятельно штабы больше не будут получать финансирование, а также помощь с дизайном или IT-решениями. Им также не будут ставить общие задачи.

Прокуратура Москвы ранее заявила, что штабы Навального «формируют условия для дестабилизации социальной и общественно-политической ситуации» в стране. По мнению ведомства, организация ставит своей целью «создание условий для изменения основ конституционного строя».

Тема: Дела Навального
Штабы Навального прекратили работу
Прокуратура приостановила деятельность штабов Навального
Навальный прекратил голодовку
США подумают, как наказать Россию за Навального
смотреть все
Политика #Россия
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Новости Сибири
Жители Кузбасса не рискнули попробовать 36-летний лимонад
Масштабное чествование «Авангарда» устроят в Омске
Умер глава УГИБДД по Новосибирской области
Ограждение психбольницы рухнуло в Новосибирске
Самое популярное
Игра «Три фронта»: кроссворды, оружие и стихи
Облачный гейминг: если нет денег на игровой компьютер
Пошаговая инструкция: активируем бесплатный промокод в Wink
Маруся поможет: что умеет умная колонка «Капсула»
Обсуждение (4)
Картина дня
Кремль не станет терпеть то, что «творят чехи и болгары»
Байден трижды запнулся во время речи о России
Штабы Навального распустят навсегда
Microsoft прекратит поддержку устаревших Windows 10
Мультимедиа
Тайны Телецкого озера: экскурсия по затонувшему кораблю
Путин и вездеход. ФОТО
Дозы радиации: где облучается городской житель
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
Топ комментариев

jeryakob

Прямо тянет процитировать солнцеликого. Кто как обзывается, сам так называется)

Muzykant

И какой из этого.... депутат?Хотя в ЕР только подобное и сидит.

Иркут 69

А кто это, Медведев...? И почему нам необходимо знать о мнении какого то невнятного человечка, сидящего...

andrei703333

А куда деваться певцам и прочим бездельникам ? В госдуме сидят люди без как либо специализированных навыков,...
Sibnet.Ru