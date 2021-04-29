Штабы Навального распустят навсегда

Штабы оппозиционного политика Алексея Навального будут распущены, сообщил координатор сети штабов Леонид Волков в специальном обращении на YouTube.

На прошлой неделе Мосгорсуд по ходатайству прокуратуры ограничил деятельность штабов, запретив им организовывать митинги и участвовать в выборах. Прокуратура требовала признать штабы оппозиционера экстремистскими организациями.

Волков отметил, что сохранение сети штабов Навального невозможно, так как «оно немедленно будет подведено под статью об экстремизме и повлечет за собой уголовные сроки для тех, кто работает в штабах, кто сотрудничает с ними, кто им помогает».

«Увы, надо честно сказать, работать в таких условиях невозможно. Мы официально распускаем сеть штабов Навального»,— объявил оппозиционер, подчеркнув при этом, что часть из них продолжит работу как самостоятельные независимые общественно-политические движения.

Волков отметил, что решившие работать самостоятельно штабы больше не будут получать финансирование, а также помощь с дизайном или IT-решениями. Им также не будут ставить общие задачи.

Прокуратура Москвы ранее заявила, что штабы Навального «формируют условия для дестабилизации социальной и общественно-политической ситуации» в стране. По мнению ведомства, организация ставит своей целью «создание условий для изменения основ конституционного строя».