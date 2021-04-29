Штабы Навального распустят навсегда

Штабы оппозиционного политика Алексея Навального будут распущены, сообщил координатор сети штабов Леонид Волков в специальном обращении на YouTube.
На прошлой неделе Мосгорсуд по ходатайству прокуратуры ограничил деятельность штабов, запретив им организовывать митинги и участвовать в выборах. Прокуратура требовала признать штабы оппозиционера экстремистскими организациями.
Волков отметил, что сохранение сети штабов Навального невозможно, так как «оно немедленно будет подведено под статью об экстремизме и повлечет за собой уголовные сроки для тех, кто работает в штабах, кто сотрудничает с ними, кто им помогает».
«Увы, надо честно сказать, работать в таких условиях невозможно. Мы официально распускаем сеть штабов Навального»,— объявил оппозиционер, подчеркнув при этом, что часть из них продолжит работу как самостоятельные независимые общественно-политические движения.
Волков отметил, что решившие работать самостоятельно штабы больше не будут получать финансирование, а также помощь с дизайном или IT-решениями. Им также не будут ставить общие задачи.
Прокуратура Москвы ранее заявила, что штабы Навального «формируют условия для дестабилизации социальной и общественно-политической ситуации» в стране. По мнению ведомства, организация ставит своей целью «создание условий для изменения основ конституционного строя».
jeryakobПрямо тянет процитировать солнцеликого. Кто как обзывается, сам так называется)
MuzykantИ какой из этого.... депутат?Хотя в ЕР только подобное и сидит.
Иркут 69А кто это, Медведев...? И почему нам необходимо знать о мнении какого то невнятного человечка, сидящего...
andrei703333А куда деваться певцам и прочим бездельникам ? В госдуме сидят люди без как либо специализированных навыков,...