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Умер глава УГИБДД по Новосибирской области

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © ГУ МВД по Новосибирской области

Начальник Управления ГИБДД ГУ МВД России по Новосибирской области Андрей Маерчук умер в четверг.

Маерчук предположительно умер от коронавируса, сообщил РБК Новосибирск источник в правоохранительных органах. Обязанности главы ведомства будет исполнять один из заместителей Игорь Суханов.

Андрей Маерчук был назначен на должность начальника УГИБДД ГУ МВД России по Новосибирской области в апреле 2019 года. Он родился в 1971 году в Красноярске. Долгое время служил в этом городе.

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Новосибирск #ЧП #Происшествия
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