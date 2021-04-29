Умер глава УГИБДД по Новосибирской области

Начальник Управления ГИБДД ГУ МВД России по Новосибирской области Андрей Маерчук умер в четверг.

Маерчук предположительно умер от коронавируса, сообщил РБК Новосибирск источник в правоохранительных органах. Обязанности главы ведомства будет исполнять один из заместителей Игорь Суханов.

Андрей Маерчук был назначен на должность начальника УГИБДД ГУ МВД России по Новосибирской области в апреле 2019 года. Он родился в 1971 году в Красноярске. Долгое время служил в этом городе.