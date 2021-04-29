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Дело мэра Томска
#Криминал #Громкое дело #Происшествия #ДТП #Стихии #Кибервойны #Конфликты

Суд над мэром Томска Кляйном перенесли из-за его здоровья

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Администрация города Томска

Судебное заседание по делу мэра Томска Ивана Кляйна отложено на 26 мая по состоянию здоровья подсудимого, сообщили его адвокаты в своем Telegram-канале в четверг.

По информации адвокатов, Советский районный суд Томска в четверг перенес заседание на 26 мая «в связи с невозможностью участия в процессе Ивана Кляйна по состоянию здоровья».

По словам защитников, 20 апреля мэр Томска перенес вторую операцию, после которой ему предписаны постельный режим и голосовой покой.

Кляйна задержали за превышение должностных полномочий 13 ноября 2020 года. Позже он стал фигурантом еще двух уголовных дел – одного по той же статье, другого – о незаконном участии в предпринимательской деятельности. Зимой стало известно, что мэру нужна операция в НИИ онкологии. После этого суд изменил Кляйну меру пресечения с ареста на домашний арест.

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ЧП #Громкое дело #Местная власть
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