УАЗы будут собирать в Эфиопии

Вся линейка УАЗов — от «Патриота» до «Буханки» — будет выпускаться в Эфиопии, сообщила пресс-служба Ульяновского автозавода.

Ульяновский автозавод подписал соглашение об организации производства автомобилей на территории Эфиопии. Партнером компании стала фирма Bazra Motors, которой только предстоит построить сборочную линию в городе Комболча, штат Амхара — это будет крупноузловая сборка из SKD-комплектов.

Первая партия из 64 машинокомплектов ожидается уже в августе 2021 года. Согласно планам производителя, на проектную мощностью (3 тысячи машин в год) предприятие выйдет к 2023 году.

В Эфиопии будут выпускать всю линейку УАЗа — от современных УАЗ Патриот, Пикап, Профи и Хантер до моделей классической линейки СГР («Буханка»). Также Ульяновский автозавод намерен расширить модельную гамму уникальными модификациями, разработанными в соответствии со спецификой рынка Эфиопии.

С 2000 года российский автозавод поставил в африканскую страну более 1,2 тысячи машин, а за все время — 5260 экземпляров. В 2004 году УАЗ заключил договор с компанией «Русмоторс», который позволил продавать в странах Восточной Африки автомобили с правым рулем. Тогда на территории Эфиопии и Кении появились станции техобслуживания ульяновских автомобилей.