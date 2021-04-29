УАЗы будут собирать в Эфиопии

Вся линейка УАЗов — от «Патриота» до «Буханки» — будет выпускаться в Эфиопии, сообщила пресс-служба Ульяновского автозавода.
Ульяновский автозавод подписал соглашение об организации производства автомобилей на территории Эфиопии. Партнером компании стала фирма Bazra Motors, которой только предстоит построить сборочную линию в городе Комболча, штат Амхара — это будет крупноузловая сборка из SKD-комплектов.
Первая партия из 64 машинокомплектов ожидается уже в августе 2021 года. Согласно планам производителя, на проектную мощностью (3 тысячи машин в год) предприятие выйдет к 2023 году.
В Эфиопии будут выпускать всю линейку УАЗа — от современных УАЗ Патриот, Пикап, Профи и Хантер до моделей классической линейки СГР («Буханка»). Также Ульяновский автозавод намерен расширить модельную гамму уникальными модификациями, разработанными в соответствии со спецификой рынка Эфиопии.
С 2000 года российский автозавод поставил в африканскую страну более 1,2 тысячи машин, а за все время — 5260 экземпляров. В 2004 году УАЗ заключил договор с компанией «Русмоторс», который позволил продавать в странах Восточной Африки автомобили с правым рулем. Тогда на территории Эфиопии и Кении появились станции техобслуживания ульяновских автомобилей.
Иркут 69Так вот для чего москвари скупали территорию на побережье возле Турки... 👎А разговоры насчёт аквапарка,...
Praetorianблин, это все что сейчас эта страна может при таком управлении.. тупо продавать ресурсы
jeryakobПрямо тянет процитировать солнцеликого. Кто как обзывается, сам так называется)
Иркут 69А кто это, Медведев...? И почему нам необходимо знать о мнении какого то невнятного человечка, сидящего...