Сибирские ученые нашли новый способ получать водород из метана

Ученые Института катализа СО РАН исследуют метод получения водорода и этилена из природного газа с помощью нанодисперсного катализатора и лазерного излучения, сообщает пресс-служба учреждения.
Получение водорода и этилена из метана экономически выгодно по сравнению с экспортом природного газа. Ведущий научный сотрудник института Валерий Снытников приводит пример: стоимость получаемых продуктов примерно в восемь раз выше стоимости исходного сырья.
По словам ученого, у существующих технологий есть свои ограничения. Так, ранее при сильном нагревании метана без использования катализаторов получали водород и углерод в виде сажи для производства резины, краски и других продуктов. Но стоимость сажи невысока, потребление ограничено, а достижение высоких температур энергозатратно. Сибирские ученые нашли другой способ.
«Направляем лазерное излучение в поток метана, где находятся наночастицы катализатора. Они нагреваются под воздействием лазера даже выше чем 1200 °C, и на них начинает разлагаться метан. Продукты разложения — радикалы — вылетают в холодный окружающий газ, где формируют этан, этилен и водород», — рассказал Снытников.
Полученный группой грант РНФ общим объемом 18 миллионов рублей на 2021–2023 годы нужен для создания вычислительной модели лазерной конверсии метана. Она необходима для перехода от лабораторного уровня к опытно-демонстрационному реактору с большей производительностью.