Сибирские ученые нашли новый способ получать водород из метана

Ученые Института катализа СО РАН исследуют метод получения водорода и этилена из природного газа с помощью нанодисперсного катализатора и лазерного излучения, сообщает пресс-служба учреждения.

Получение водорода и этилена из метана экономически выгодно по сравнению с экспортом природного газа. Ведущий научный сотрудник института Валерий Снытников приводит пример: стоимость получаемых продуктов примерно в восемь раз выше стоимости исходного сырья.

По словам ученого, у существующих технологий есть свои ограничения. Так, ранее при сильном нагревании метана без использования катализаторов получали водород и углерод в виде сажи для производства резины, краски и других продуктов. Но стоимость сажи невысока, потребление ограничено, а достижение высоких температур энергозатратно. Сибирские ученые нашли другой способ.

«Направляем лазерное излучение в поток метана, где находятся наночастицы катализатора. Они нагреваются под воздействием лазера даже выше чем 1200 °C, и на них начинает разлагаться метан. Продукты разложения — радикалы — вылетают в холодный окружающий газ, где формируют этан, этилен и водород», — рассказал Снытников.

Фото: © Институт катализа СО РАН

Полученный группой грант РНФ общим объемом 18 миллионов рублей на 2021–2023 годы нужен для создания вычислительной модели лазерной конверсии метана. Она необходима для перехода от лабораторного уровня к опытно-демонстрационному реактору с большей производительностью.