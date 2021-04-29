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Юлия Волкова из «Тату» собралась в Госдуму

Источник:
Sibnet.ru
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Бывшая солистка группы «Тату» Юлия Волкова подала документы для участия в праймериз «Единой России» на выборах в Госдуму.

«Я сделала первый шаг. Все подробности в следующих постах. Нас не догонят», — написала Волкова в Instagram. Также она выложила в сторис, как подает документы в Ивановском региональном отделении «Единой России».

«Юлия Волкова сегодня лично приходила в оргкомитет регионального отделения партии и подала документы для участия в процедуре предварительного голосования "Единой России"», — цитирует ТАСС представителя пресс-службы регионального отделения партии в Ивановской области.

Праймериз «Единой России» пройдут с 24 по 30 мая. Их итоги будут проведены 1 июня, после этого списки кандидатов утвердит съезд партии.

Волковой 36 лет, она была частью дуэта «Тату» с 1999 по 2011 года. После распада группы занялась сольным творчеством. В 2020 году стала участницей шоу «Суперстар. Возвращение» на НТВ.

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Политика #Россия #Светская хроника
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corrector

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Praetorian

блин, это все что сейчас эта страна может при таком управлении.. тупо продавать ресурсы

Иркут 69

Так вот для чего москвари скупали территорию на побережье возле Турки... 👎А разговоры насчёт аквапарка,...

jeryakob

Прямо тянет процитировать солнцеликого. Кто как обзывается, сам так называется)
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