Что посмотреть в мае: новые сериалы от Netflix и SKY

Зарубежные студии и платформы представят в мае свои новые сериалы. Среди них масштабная сага о втором поколении супергероев от Netflix, космические приключения отпетых разбойниц и историческая драма о Римской империи.

«Анна», 23 апреля, SKY

О чем: Коварный вирус убил всех взрослых на острове Сицилия. Анна должна ухаживать за своим младшим братом, но его похищает некое племя синих детей. Анна, как Герда из сказки Андерсона, отправляется на поиски брата в мир, где нет закона, потому что есть только одинокие и жестокие дети.

Для кого: Для тех, кто любит мини-сериалы, а в нем всего шесть серий. Также идеально подойдет всех, кому нравятся антиутопии, истории в духе «Повелителя мух».

«Невиновен», 30 апреля, Netflix

О чем: Новая жизнь после тюрьмы кажется идеальной, но прошлое не оставляет Матео. Выясняется, что его красавица-жена также хранит криминальную тайну. Их семья оказывается на грани выживания.

Для кого: Для поклонников творчества писателя Харлана Кобена, по книге которого снят сериал, а также для всех, кто любит криминальные истории с неожиданными развязками.

Последнее время испанские сериалы снискали много поклонников по всему миру, они умеют снимать увлекательно и со страстью. Еще одна приманка для женщин — главную роль играет красавец-актер Марио Касас из фильма «Три метра над уровнем моря».

«Интергалактика», 1 мая, SKY

О чем: Женщины-заключенные угоняют космический корабль и отправляют в полное опасностей путешествие. Поймают ли их? И как сложатся отношения в таком коллективе?

Для кого: Кто любит на экране космические полеты, инопланетян и опасных женщин.

«Наследие Юпитера», 7 мая, Netflix

О чем: Дети супергероев должны не посрамить своих отцов и защитить мир от злодеев, но им надо преодолеть семейные и внутренние конфликты. Второе поколение супергероев не блещет добродетелью и слава для них часто важнее правды.

Для кого: Для всех поклонников супергеройских историей, комиксов и эпичного противостояния зла и добра.

«Подземная железная дорога», 14 мая, Amazon Prime Video

О чем: Чернокожая рабыня Кора работает на хлопковой плантации и терпит различные унижения и издевательства, как со стороны других рабов, так и от рабовладельцев. Однажды на плантации появляется новенький — Цезарь. Он рассказывает о тайной подземной дороге. Кора и Цезарь убегают по ней в поисках свободы, но за ними отправляется охотник за беглецами.

Для кого: Для тех, кто знаком с одноименной книгой Колсона Уайтхеда, по которой снят сериал, кому интересен конфликт рабов и их владельцев, а также для всех любителей погонь и остросюжетных историй.

«Домина», 14 мая, SKY

О чем: История жены императора Октавиана Августа Ливии Друзиллы. Картина покажет путь наивной девушки к вершинам власти, где нет места сантиментам.

«Эта эпическая драма, вновь оживит Древний Рим, но уже с другой точки зрения — с точки зрения женщин, меняя наш взгляд на них. Они явятся зрителям как хозяйки своей судьбы, яростно преследующие собственные цели и в конечном итоге завоевывающие власть», — говорил в интервью вице-президент канала Sky Italia Никола Макканико.

Для кого: Для поклонников исторических масштабных проектов, фильмов о борьбе за власть и историй, где главную роль играет женщина.

«Холстон», 14 мая, Netflix

О чем: О жизни знаменитого модельера Рою Холстону, перевернувшего представление об американской моде в 1970-е и 1980-е годы, например, Холстон первым стал приглашать на показ знаменитостей, а не только моделей.

Для кого: Для всех, кто интересуется историей моды, любит атмосферные картины о 80-х годах. А также для поклонников актера Юэн Макгрегор (Оби-Ван Кеноби в «Звездных войнах») в необычном для него амплуа.