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Новосибирец получил условный срок за призыв к беспорядкам на митинге

Источник:
Sibnet.ru
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Житель Новосибирска получил два года и два месяца лишения свободы условно за то, что призывал к массовым беспорядкам на митинге, сообщило СУ СКР по Новосибирской области.

По информации следствия, 28-летний житель Новосибирска с 23 по 26 января 2021 года разместил на своей странице в соцсети видеозапись, содержащую «призывы к массовым беспорядкам, сопровождающимися насилием, погромами, поджогами, уничтожением имущества, применением оружия, взрывных устройств, взрывчатых, отравляющих либо иных веществ и предметов, представляющих опасность для окружающих, а также оказанием вооруженного сопротивления представителям власти».

По двум статьям УК «Призывы к массовым беспорядкам» и «Публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности» суд приговорил активиста к двум годам и двум месяцам условного срока.

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corrector

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