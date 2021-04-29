Новосибирец получил условный срок за призыв к беспорядкам на митинге

Житель Новосибирска получил два года и два месяца лишения свободы условно за то, что призывал к массовым беспорядкам на митинге, сообщило СУ СКР по Новосибирской области.

По информации следствия, 28-летний житель Новосибирска с 23 по 26 января 2021 года разместил на своей странице в соцсети видеозапись, содержащую «призывы к массовым беспорядкам, сопровождающимися насилием, погромами, поджогами, уничтожением имущества, применением оружия, взрывных устройств, взрывчатых, отравляющих либо иных веществ и предметов, представляющих опасность для окружающих, а также оказанием вооруженного сопротивления представителям власти».

По двум статьям УК «Призывы к массовым беспорядкам» и «Публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности» суд приговорил активиста к двум годам и двум месяцам условного срока.