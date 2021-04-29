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Вышел трейлер фильма «Мы» по роману-антиутопии Замятина

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © кадр из фильма «Мы»

Фильм «Мы», снятый по одноименному роману-антиутопии Евгения Замятина, выйдет в прокат в конце этого года. Создатели проекта опубликовали первый официальный трейлер будущей картины.

Сюжет фильма разворачивается через 200 лет после Великой войны, которая привела к исчезновению практически всего населения планеты. Остатки человечества живут в совершенном Едином Государстве. Несмотря на авторитарную систему, где у каждого жителя свой порядковый номер, униформа, стеклянные дома и секс по расписанию, в обществе царят счастье и гармония.

Инженер Д-503 считает такую жизнь идеальной и воспевает ее, вкладывая все свои знания и талант в строительство сверхмощного космического корабля. Случайная встреча с женщиной И-330 полностью переворачивает представление Д-503 о себе. Он с подлинным ужасом открывает в себе неконтролируемые «древние» порывы, чувства и страсти.

Режиссером фильма «Мы» стал Гамлет Дульян, продюсирует проект Сарик Андреасян. Главные роли исполнили Егор Корешков, Елена Подкаминская, Филипп Янковский, Юрий Колокольников, Софья Донианц, Дмитрий Чеботарев, Марьяна Спивак, Андрей Ребенков, Карим Пакачаков, Джан Бадмаев. Премьера фильма ожидается в конце этого года.

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Топ комментариев

corrector

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