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Красноярский художник создал молоток с надписью «Росгвардия»

Источник:
Sibnet.ru
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Эпатажный красноярский художник Василий Слонов изготовил красивый молоток с надписью «Росгвардия», он опубликовал фотографию работы в соцсетях.

По словам Слонова, он увидел в новостях, как росгвардейцы ломали дверь активисту Петру Верзилову некрасивым молотком, и решил, что так не годится, что ведомству нужны для таких целей красивые молотки с надписью «Росгвардия».

Красноярец известен эпатажными работами. Среди самых ярких — самовар с лицом президента РФ Владимира Путина и презервативы, цвет которых похож на березовую бересту.

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