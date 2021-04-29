Красноярский художник создал молоток с надписью «Росгвардия»

Эпатажный красноярский художник Василий Слонов изготовил
красивый молоток с надписью «Росгвардия», он опубликовал фотографию работы в
соцсетях.
По словам Слонова, он увидел в новостях, как
росгвардейцы ломали дверь активисту Петру Верзилову некрасивым молотком, и решил,
что так не годится, что ведомству нужны для таких целей красивые молотки с
надписью «Росгвардия».
Красноярец известен эпатажными работами. Среди самых
ярких — самовар с лицом президента РФ Владимира Путина и презервативы, цвет
которых похож на березовую бересту.