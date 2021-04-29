Красноярский художник создал молоток с надписью «Росгвардия»

Эпатажный красноярский художник Василий Слонов изготовил красивый молоток с надписью «Росгвардия», он опубликовал фотографию работы в соцсетях.

По словам Слонова, он увидел в новостях, как росгвардейцы ломали дверь активисту Петру Верзилову некрасивым молотком, и решил, что так не годится, что ведомству нужны для таких целей красивые молотки с надписью «Росгвардия».

Красноярец известен эпатажными работами. Среди самых ярких — самовар с лицом президента РФ Владимира Путина и презервативы, цвет которых похож на березовую бересту.