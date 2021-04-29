Врач-диетолог посоветовала наименее вредный алкогольный напиток

Врач-диетолог Ольга Шмелева назвала наименее вредный и наименне калорийный алкоголь, который может даже положительно сзываться на продолжительности жизни .

Самым лучшим вариантом можно назвать красное сухое и белое сухое вина. Однако первое даже лучше, так как в нем содержатся еще и антиоксиданты», — сказала эксперт в беседе с НСН.

Диетолог отметила, что медицинского подтверждения данному утверждению нет, но у жителей Франции и Италии, которые регулярно пьют вина, врачи наблюдают улучшенное качество холестеринового обмена. По некоторым данным, у них выше уровень продолжительности жизни.

Кроме того, красные и белые сухие вина — самые низкокалорийные напитки Так, в одном бокале объемом 150 миллилитров содержится всего лишь 100 килокалорий.