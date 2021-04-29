Фанаты Бузовой обиделись на Лободу за некрасивую фотографию

Светлана Лобода оказалась на одной сцене с Ольгой Бузовой на церемонии награждения Cosmopolitan Man Awards. Между артистками был конфликт, который Лобода усугубила публикацией общей фотографии.
Отношения между Лободой и Бузовой нельзя назвать дружескими. Бывшая солистка «ВИА Гры» однажды негативно высказалась о музыкальном творчестве экс-ведущей «Дома 2» и о ее поклонниках.
Несмотря на это, ведущая премии Ольга Бузова шуткой прокомментировала появление Лободы на одной с ней сцене. Она отметила, что происходит «что-то удивительное», а зрители восприняли это как примирение сторон.
Позднее Лобода опубликовала фотографии с церемонии, на одной из них певица стоит на сцене вместе с Бузовой. В кадре Бузова в неудачным ракурсе и полуобрезная.
В комментариях Instagram Лободы поклонники возмутись и решили, что певица опубликовала такую фотографию специально. «Неужели нельзя было нормальную фотку с Бузовой выложить, выбрали самую некрасивую», — отметил один из подписчиков. Фанаты посчитали действия Лободы спланированными и жестокими.
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