Пингвиненок в красноярском зоопарке получил имя

Зоопарк «Роев ручей» выбрал имя для пингвиненка из предложенных красноярцами, малыша назвали Чупик, сообщает пресс-служба зоопарка.

«Красивые клички — такие как Чкалов и Челюскин. Но пингвиненка так назвать не рискнули, потому что не знаем пока, самец это или самка. Пол станет известен только через год, а то и два, когда птица станет взрослой и создаст пару, начнет гнездиться. Понравилось имя Чупик, вот посмотришь на него, и сразу видно: вылитый Чупик», — говорится в сообщении.

Если это девочка, имя можно исправить на Чупи.

Пингвиненку уже полтора месяца. Вес больше 2,5 килограммов, почти как у мамы, он стал пушистым и еще более любопытным.