Прокуратура нашла источник неприятного запаха в Новосибирске

Прокуратура Новосибирской области обнаружила источник неприятного запаха на предприятии, производящем корма для животных, сообщает пресс-служба ведомства.

Прокуратура Кировского района Новосибирска провела проверку о неприятном запахе. Оказалось, что причина запаха — производство кормов для животных индивидуального предпринимателя Икишева на улице Петухова. Предприниматель не рассчитывал выбросы в окружающую среду и не измерял их, не сообщал о возможном загрязнении.

Прокуратура возбудила три административных дела по части 3 статьи 8.21 КоАП РФ (нарушение правил охраны атмосферного воздуха), статьи 8.1 КоАП РФ (несоблюдение экологических требований при эксплуатации предприятий, сооружений и иных объектов), статьи 8.46 КоАП РФ (невыполнение обязанности по подаче заявки на постановку на государственный учет объектов, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду). Прокуратура проконтролирует их исполнение.