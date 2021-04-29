Европарламент призвал к запрету «Северного потока — 2»

Европарламент призвал Европейский Союз остановить реализацию проекта «Северный поток — 2», говорится в проекте резолюции этого представительного органа власти.

Депутаты Европарламента обсуждают отношения с Россией. Дискуссии идут по трем вопросам: ситуация у границ с Украиной, дело Алексея Навального, а также скандал вокруг Врбетицы в Чехии. Принятие резолюции ожидается в четверг по итогам пленарной сессии.

«Европарламент настаивает на том, что ЕС должен снизить свою энергетическую зависимость от России и призывает институты ЕС и страны-члены остановить завершение трубопровода "Северный поток — 2"», - приводит РИА Новости проект документа.

Резолюции Европейского парламента по международным вопросам носят декларативный, а не обязательный характер. Но другие органы власти Евросоюза должны прислушиваться к мнению депутатов.