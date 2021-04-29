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Россия одержала первую победу над долларом

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Доля доллара в российских экспортных расчетов впервые упала ниже 50%, свидетельствуют данные Центробанка. Эксперты связывают с действиями России по изоляции экономики от вмешательства США.

Наиболее заметное снижение использования доллара произошло в расчетах России и Китая. В сравнении с III кварталом прошлого года доля доллара снизилась с 38,5% до 10,8%, тогда как доля евро в экспортных расчетах с Китаем выросла с 40,3% до 83,3%.

Общая доля евро в российском экспорте увеличилась в IV квартале 2020 г. до 36,1% с 24,4% в предыдущем квартале.

Многочисленные санкции и постоянные угрозы подтолкнули Россию к поиску способов изолировать свою экономику от вмешательства США, отмечают эксперты Bloomberg.

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Центральный банк также сократил запасы казначейских облигаций США в своих международных резервах, вместо этого накапливая золото и евро.

Замглавы российского МИДа Сергей Рябков ранее заявлял, что Россия должна огородиться от финансовой системы США, чтобы «устранить зависимость от этого ядовитого источника постоянных враждебных действий».

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Экономика #Деньги
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