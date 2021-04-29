Байден на встрече с Путиным потребует уважения к Украине

Джо Байден на готовящейся встрече обсудит с российским лидером Владимиром Путиным ситуацию вокруг Украины, сообщил помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан.
Байден рассчитывает на «стабильные отношения» с Россией, в связи с чем от него последовало предложение провести летом этого года саммит в третьей стране. Помощник президента США отметил, что на этой встрече «будет обсуждаться целый спектр вопросов российско-американских отношениях, в том числе — суверенитет и территориальная целостность Украины».
По словам Салливана, Байден намерен придерживаться этого плана, если нам удастся выработать подходящее место и время. «Точка зрения Байдена]заключается в том, что США наряду с другими партнерами будут твердо настаивать на защите суверенитета и территориальной целостности Украины», — цитирует его ТАСС.
«Мы и дальше собираемся это делать, но намерены осуществлять это по дипломатическим каналам высокого уровня, а не за счет публикации ультиматумов», — отметил Салливан.
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лачиновА по другому не умеют. Для блага работающих повесили на работодателя дополнительный расход. Да ещё поди...