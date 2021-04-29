НАВЕРХ
#Мир #Россия #Местная власть #Говорят о России #Законы #Активисты #История

Байден на встрече с Путиным потребует уважения к Украине

Источник:
ТАСС
341 1
Фото: © The White House

Джо Байден на готовящейся встрече обсудит с российским лидером Владимиром Путиным ситуацию вокруг Украины, сообщил помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан.

Байден рассчитывает на «стабильные отношения» с Россией, в связи с чем от него последовало предложение провести летом этого года саммит в третьей стране. Помощник президента США отметил, что на этой встрече «будет обсуждаться целый спектр вопросов российско-американских отношениях, в том числе — суверенитет и территориальная целостность Украины».

По словам Салливана, Байден намерен придерживаться этого плана, если нам удастся выработать подходящее место и время. «Точка зрения Байдена]заключается в том, что США наряду с другими партнерами будут твердо настаивать на защите суверенитета и территориальной целостности Украины», — цитирует его ТАСС.

«Мы и дальше собираемся это делать, но намерены осуществлять это по дипломатическим каналам высокого уровня, а не за счет публикации ультиматумов», — отметил Салливан.

Еще по теме
Европарламент призвал к запрету «Северного потока — 2»
Зеленский нашел оптимальное место для встречи с Путиным
«Призрак» Линкольна напугал Псаки в Белом доме
США призвали Россию поговорить «лицом к лицу»
смотреть все
Политика #Мир
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Новости Сибири
Красноярский художник создал молоток с надписью «Росгвардия»
Пингвиненок в красноярском зоопарке получил имя
Прокуратура нашла источник неприятного запаха в Новосибирске
Омичи устроили массовые ночные гуляния в честь победы «Авангарда»
Самое популярное
Игра «Три фронта»: кроссворды, оружие и стихи
Облачный гейминг: если нет денег на игровой компьютер
Пошаговая инструкция: активируем бесплатный промокод в Wink
Маруся поможет: что умеет умная колонка «Капсула»
Обсуждение (1)
Картина дня
Байден на встрече с Путиным потребует уважения к Украине
Россия одержала первую победу над долларом
Европарламент призвал к запрету «Северного потока — 2»
Найден способ за секунду уничтожить коронавирус
Мультимедиа
Тайны Телецкого озера: экскурсия по затонувшему кораблю
Путин и вездеход. ФОТО
Дозы радиации: где облучается городской житель
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
Топ комментариев

corrector

"..Или Курган. Почему курганцы должны жить хуже тюменцев.."Для начала объедините Москву со всей остальной...

Praetorian

блин, это все что сейчас эта страна может при таком управлении.. тупо продавать ресурсы

Иркут 69

Так вот для чего москвари скупали территорию на побережье возле Турки... 👎А разговоры насчёт аквапарка,...

лачинов

А по другому не умеют. Для блага работающих повесили на работодателя дополнительный расход. Да ещё поди...
Sibnet.Ru