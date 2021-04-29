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ХК «Авангард» впервые стал обладателем Кубка Гагарина

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © avangard_inside, instagram.com/avangard_inside

«Аванград» одержал победу над ЦСКА в шестой игре серии плей-офф финала Чемпионата КХЛ со счетом 1:0 и впервые стал обладателем Кубка Гагарина.

Игра проходила на площадке омичей в Балашихе. Первый период начался с реальной драки. На льду сцепились защитник ЦСКА Андрей Светлаков и защитник «Авангарда» Максим Гончаров. В конце периода преимущество вырвали омичи — шайбу в ворота ЦСКА забил Сергей Толчинский.

Во втором периоде у обеих команд было много атак, но реализовать шайбу не смогли ни игроки ЦСКА, ни игроки «Авангарда». Третий период «Авангард» начал уверенно, раз за разом создавая опасные моменты у ворот ЦСКА. Но вратарь армейцев Ларс Юханссон справился с атаками.

За 4,5 минуты до концовки периода «Авангард» получил сразу два удаления. Омичам почти две минуты пришлось биться тремя полевыми игроками против полного состава армейцев. Команда смогла сдержать натиск и ворота Шимона Грубеца остались пустыми. Игра завершилась победой «Авангарда».

Кубок Гагарина вручается победителю серии плей-офф Континентальной хоккейной лиги, начиная с сезона 2008/2009 годов. «Авангард» дважды был в шаге от награды — в сезоне 2011/2012 омичи уступили московскому «Динамо», а в сезоне 2018/2019 — ЦСКА.

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