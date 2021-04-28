Samsung представила мощный и доступный смартфон Galaxy

Компания Samsung официально представила смартфон Galaxy M42 5G с поддержкой мобильной связи пятого поколения. Новинка получила процессор Qualcomm Snapdragon 750G с графическим чипом Adreno 619.

Устройство обладает дисплеем Infinity-U Super AMOLED с диагональю 6,6 дюйма и разрешением 1600x720 пикселей. Фронтальная 20-мегапиксельная камера установлена в небольшом вырезе в верхней части экрана.

Основная камера состоит из четырех модулей. Они включают 48-мегапиксельный основной сенсор ISOCELL GM2, 8-мегапиксельную широкоугольную камеру, 5-мегапиксельный макромодуль и 5-мегапиксельный датчик глубины.

Питание обеспечивает аккумуляторная батарея емкостью 5000 мАч с поддержкой 15-ваттной подзарядки. Доступны версии с 6 Гб и 8 Гб оперативной памяти. Объем встроенной памяти составляет 128 Гб.

Аппарат работает под управлением операционной системы Android 11 с фирменной надстройкой One UI 3.1. Стоимость устройства — около 300 долларов США, в продажу смартфон среднего уровня поступит 1 мая.