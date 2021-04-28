Россия установила «африканский» рекорд по военным расходам

Россия по итогам 2020 года по доле государственных расходов на оборону в ВВП опередила все государства из топ-15 крупнейших экономик, следует из данных Стокгольмского международного института исследований проблем мира.

В номинальном значении военный бюджет России составил почти 62 миллиарда долларов и уступил лишь трем странам — США (778 миллиардов долларов), Китаю (252 миллиарда долларов) и Индии (72 миллиарда долларов).

На оборону Россия потратила 4,3% ВВП, это превышает показатели почти все развитых государств. Среди развитых экономик больше на военные нужды выделяет лишь Израиль (5,6% ВВП), находящийся в состоянии хронического конфликта с соседними государствами.

В США военные расходы в 2020 году составили 3,7% ВВП, Китая — 1,7% ВВП, Индии — 2,9% ВВП, Великобритании — 2,2% ВВП, Германии — 1,4% ВВП. Средний показатель по топ-40 странам мира — 2,4% ВВП на оборону.

По данному показателю Россия вплотную приблизилась к лидерам — странам Африки и Ближнего Востока. Например, военный бюджет Алжира составил в прошлом году 6,7% ВВП, Кувейта —6,5%, Саудовской Аравии — 8,4% ВВП.

В целом за последние десять лет российский военный бюджет увеличился на 26%, отмечается в докладе. Из стран НАТО только 12 государств тратят на финансирование обороны более 2% ВВП.