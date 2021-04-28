Найден способ за секунду уничтожить коронавирус

Американские ученые нашли способ, который позволяет уничтожать коронавирус буквально за секунду. Для такой борьбы с инфекцией используется высокая температура.

Исследователи создали экспериментальную систему, оказывающую кратковременное воздействие на коронавирус с помощью термообработки, пишет Phys.org. Ранее для нейтрализации вируса теплом требовалось от одной до 20 минут.

Специалисты пропустили раствор, содержащий коронавирус, через трубу из нержавеющей стали, одна секция которой нагревалась. Экспериментальная установка позволяет воздействовать на коронавирус в течение очень короткого промежутка времени.

Оказалось, что если раствор нагреть до 72 градусов по Цельсию в течение примерно полсекунды, титр вируса практически перестанет детектироваться. Такая кратковременная термообработка является эффективной и недорогой.

Например, подобные системы можно использовать для обеззараживания воздуха в больницах и офисных помещениях. При этом такой способ будет эффективен не только против коронавируса, подчеркивают ученые.