Медведев счел реальной четырехдневную рабочую неделю

Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев считает, что со временем в трудовое законодательство России можно внести изменения, позволяющие вводить четырехдневную рабочую неделю.

По словам Медведева, работодатели, которые захотят ввести такой режим труда, должны иметь возможность это сделать. Однако он уточнил, что движение к четырехдневной рабочей неделе должно быть постепенным и основываться на экономической логике.

Ранее Медведев уже поднимал тему введения четырехдневной рабочей недели. По мнению политика, некоторые россияне уже трудятся по четыре дня, поэтому государству следует реформировать трудовое законодательство.

При этом он подчеркивал, что повсеместный переход на четырехдневную рабочую неделю станет возможным, если России удастся наращивать производительность труда и сохранить уровень зарплат.