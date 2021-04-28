НАВЕРХ
#Наука #Техника #Космос #Интернет #Соцсети #Софт #Компьютеры #Смартфоны #Гаджеты #Мистика

Дуров запустит в Telegram видеоконференции

Источник:
Sibnet.ru
88 0
Фото: © Sibnet.ru

Мессенджер Telegram станет поддерживать групповую видеосвязь в голосовых чатах, написал в своем канале основатель проекта Павел Дуров.

По его словам, возможность общаться с помощью видео в голосовых чатах появится в мае. Дуров уточнил, что функционал обновления будет включать в себя совместное использование экрана, шифрование и шумоподавление.

Групповые видеозвонки одновременно начнут работать в версиях программы-мессенджера для персональных компьютеров и мобильных устройств. Специалисты уже проводят тестирование новой функции.

Ранее Telegram добавил в мессенджер функцию по планировке через определенное время групповых голосовых чатов, а также интегрировал в мессенджер восемь платежных систем.

Еще по теме
Подсчитано количество пользователей Windows
Microsoft исправит критическую ошибку Windows
NVIDIA порекомендовала удалить последнее обновление Windows 10
Telegram превратили в бесплатное облачное хранилище
смотреть все
Технологии #Софт
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Новости Сибири
Кто кого прокормит, или Зачем нужно укрупнение регионов
Новосибирцы признались, что стесняются ходить в туалет на работе
СК раскрыл подробности пропажи мальчика в Красноярске
Герой России из космоса выбрал участок для будущего дома на Алтае
Самое популярное
Игра «Три фронта»: кроссворды, оружие и стихи
Облачный гейминг: если нет денег на игровой компьютер
Пошаговая инструкция: активируем бесплатный промокод в Wink
Маруся поможет: что умеет умная колонка «Капсула»
Обсуждение (0)
Картина дня
Кремль назвал условие укрупнения регионов России
Путин подарил Эрмитажу царские вещи
Зеленский нашел оптимальное место для встречи с Путиным
Россию наводнило рекордное количество фальшивых долларов
Мультимедиа
Тайны Телецкого озера: экскурсия по затонувшему кораблю
Путин и вездеход. ФОТО
Дозы радиации: где облучается городской житель
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
Самое обсуждаемое
37
Путин ввел санкции против недружественных государств
31
Навальный прекратил голодовку
30
Путин назвал опасным «дешевый популизм»
29
Прокуратура приостановила деятельность штабов Навального
24
Россиянам выдадут электронные кошельки
Sibnet.Ru