Дуров запустит в Telegram видеоконференции

Мессенджер Telegram станет поддерживать групповую видеосвязь в голосовых чатах, написал в своем канале основатель проекта Павел Дуров.

По его словам, возможность общаться с помощью видео в голосовых чатах появится в мае. Дуров уточнил, что функционал обновления будет включать в себя совместное использование экрана, шифрование и шумоподавление.

Групповые видеозвонки одновременно начнут работать в версиях программы-мессенджера для персональных компьютеров и мобильных устройств. Специалисты уже проводят тестирование новой функции.

Ранее Telegram добавил в мессенджер функцию по планировке через определенное время групповых голосовых чатов, а также интегрировал в мессенджер восемь платежных систем.