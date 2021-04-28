Медведев назвал Навального политическим проходимцем

Оппозиционер Алексей Навальный является политическим проходимцем, который пытается выстроить карьеру, используя ложные аргументы, заявил зампредседателя Совета безопасности Дмитрий Медведев

«Считаю, что он политический проходимец, человек, который пытается выстроить свою политическую карьеру на абсолютно недобросовестной аргументации, использует заведомо ложные аргументы», — сказал политик, общаясь с пользователями «ВКонтакте» в прямом эфире.

По словам Медведева, Навальный пытается вовлечь в деструктивную деятельность большое количество людей, в том числе и молодежь, которая только-только делает первые шаги в жизни и еще неопытна.

Оппозиционер сейчас находится в колонии во Владимирской области. Навального отправили туда после того, как суд заменил ему условный срок по делу «Ив Роше» на реальный. Его сторонники требуют освобождения политика, считая уголовное дело сфабрикованным.