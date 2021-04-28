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Создатели «Ходячих мертвецов» заинтриговали зрителей

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © кадр из сериала «Ходячие мертвецы»

Новые сообщества появятся в последнем сезоне культовых «Ходячих мертвецов», это придаст сериалу особую атмосферу, рассказала создатель сериала AMC Анджела Канг.

«На старте мы зажигаем. Мы вернулись к грандиозным масштабам и снова стали разносторонними. А поскольку мы встретимся с несколькими новыми сообществами, то у каждой истории будет своя собственная атмосфера. Некоторые сняты в духе тех видов хорроров, которые раньше в сериале не рассматривали», – цитирует Канг портал Soyuz.ru.

Она уточнила, что в 11 сезоне «Ходячих мертвецов» смешаны разные жанры – от ужаса до драмы:

Известно, что в последнем сезоне зрителей, наконец, должны лучше познакомить с Содружеством, появятся и другие общины, новые локации.

Фанаты надеются, что под занавес им снова покажут Рика Граймса – героя ушедшего из сериала Эндрю Линкольна. Сам актер не стал подтверждать или опровергать журналистам возвращение Рика в финале «Ходячих мертвецов», но дал понять, что такое возможно.

«Я понятия не имею. Не думаю, что это уже есть в сценарии. Никогда не стоит говорить "никогда". Мои дорогие друзья из команды сериала совершают необычайный подвиг, все еще создавая это прекрасное новаторское шоу, которое до сих пор находит отклик у зрителей», – сказал он.

Премьера последнего 11 сезона сериала «Ходячие мертвецы» намечена на 22 августа этого года.



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