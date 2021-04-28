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Кремль назвал условие укрупнения регионов России

Источник:
ТАСС
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Фото: © пресс-служба президента РФ

Слияние и укрупнение регионов России может в некоторых случаях принести экономическую выгоду, однако подобные решения возможны только по инициативе жителей соответствующих субъектов Федерации, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Пресс-секретарь российского президента прокомментировал слова вице-премьера Марата Хуснуллина, по мнению которого, в стране избыточное количество регионов, а действующий принцип административно-территориального деления «неправильный».

«Это может идти только снизу, по инициативе жителей конкретных регионов, то есть, это не может навязываться», — сказал Песков, уточнив при этом, что Кремль не исключает возможность объединения регионов при согласии жителей.

Хуснуллин на круглом столе, организованном Высшей школой экономики, заявил, что «85 регионов не нужно», а текущий принцип административно-территориального деления России «неправильный».

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