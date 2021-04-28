Сюжетную линию про пандемию вырезали из сериала Marvel

Шоураннер сериала Marvel «Сокол и Зимний солдат» Малкольм Спэллман подтвердил, что из шоу действительно вырезали сюжетную линию про пандемию.

Главные герои сериала Сокол (Сэм Уилсон) и Баки Барнс противостояли команде разрушителей флагов во главе с Карли Моргенто. Антагонисты собирались вернуть порядок времен после щелчка Таноса когда из-за исчезновения половины живых существ границы между странами практически нивелированы.

Как сообщает портал Soyuz.ru, зрителям мотивация и планы разрушителей зрителям показались недостаточными. Кроме того, сложно было объяснить чрезвычайную жестокость Карли, да и вообще понять действия не особо ярких злодеев.

При этом некоторое время назад появились слухи, что из сериала вырезали арку про пандемию. А именно она могла бы лучше объяснить некоторые действия разрушителей. Видимо, из-за болезни пострадал кто-то из их близких. Считалось, что из-за реальной пандемии коронавируса Marvel Studios решила отказаться от линии. Но Спэллман подчеркнул, что эти две вещи не связаны.

«Мне сказали перестать ее называть "утерянной". Мне нравилась эта сюжетная линия, но она не имела ничего общего с пандемией», – сказал шоураннер и выразил надежду, что эту сюжетную линию используют для других проектов.