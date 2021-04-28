Комиссия раскритиковала качество новой Lada Vesta

Специальная комиссия АвтоВАЗа признала неудовлетворительной подготовку к серийному производству обновленной Lada Vesta (FL), у нее возникли претензии к качеству сборки.

На прошлой неделе предприятие «Лада-Ижевск» посетила делегация представителей различных служб Волжского автозавода, в том числе отвечающих за соблюдение технологии и качества сборки машин, пишет паблик Autograd News со ссылкой на собственный источник сообщает.

Комиссия обнаружила множество недочетов. В частности, речь идет о несоответствии фактуры материалов, скрипах передней панели, перекосе дефлекторов воздуховодов, отсоединении бамперов и прочих недостатках. В итоге фаза подготовки к серийному выпуску Lada Vesta (FL) была признана неудовлетворительной.

Продажи автомобилей из обновленного семейства Lada Vesta начнутся в 2022 году. От предшественника Vesta FL будет отличаться зауженными головными фарами, противотуманками прямоугольной формы, новым передним бампером и модернизированными фонарями.