Новосибирцы признались, что стесняются ходить в туалет на работе

Каждый пятый новосибирец стесняется ходить в туалет на работе, часть опрошенных предпочитает терпеть, выяснили аналитики сервиса «Зарплата.ру».

Согласно данным анонимного опроса, 20% новосибирцев испытывают дискомфорт, когда ходят в туалет на работе. При этом 18% опрошенных предпочитают терпеть. 8% никогда не ходят на работе в туалет. Женщины стесняются гораздо чаще, чем мужчины.

«Отвечая на вопрос о наличии комфортного санузла в офисе или на рабочем месте, лишь 14% новосибирских сотрудников оказались удовлетворены созданными работодателями условиями», – говорится в исследовании.

Оказалось, что в 16% туалетов невозможно закрыть дверь. Также среди опрошенных нашлись 7% тех, чьи работодатели следят за отлучками сотрудников, устанавливая лимит на количество посещений туалета и угрожая дисциплинарными взысканиями и штрафами. У 3% туалета на работе вообще нет.