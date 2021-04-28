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Новосибирцы признались, что стесняются ходить в туалет на работе

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Каждый пятый новосибирец стесняется ходить в туалет на работе, часть опрошенных предпочитает терпеть, выяснили аналитики сервиса «Зарплата.ру».

Согласно данным анонимного опроса, 20% новосибирцев испытывают дискомфорт, когда ходят в туалет на работе. При этом 18% опрошенных предпочитают терпеть. 8% никогда не ходят на работе в туалет. Женщины стесняются гораздо чаще, чем мужчины.

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«Отвечая на вопрос о наличии комфортного санузла в офисе или на рабочем месте, лишь 14% новосибирских сотрудников оказались удовлетворены созданными работодателями условиями», – говорится в исследовании.

Оказалось, что в 16% туалетов невозможно закрыть дверь. Также среди опрошенных нашлись 7% тех, чьи работодатели следят за отлучками сотрудников, устанавливая лимит на количество посещений туалета и угрожая дисциплинарными взысканиями и штрафами. У 3% туалета на работе вообще нет.

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