Подсчитано количество пользователей Windows

Количество установок Windows 10 в мире достигло 1,3 миллиарда единиц, сообщается на сайте Microsoft. В марте 2020 года эта цифра составляла около миллиарда единиц.

Главной причиной резкого роста эксперты компании посчитали пандемию коронавируса и потребность потребителей в новых производительных компьютерах. Также в начале 2020 года была прекращена поддержка популярной Windows 7.

Возросшая популярность десятки благоприятно влияет на доходы корпорации. Согласно отчету за первый квартал 2021 года, общая выручка Microsoft выросла на 19%, до 41,7 миллиарда долларов. Чистая прибыль компании выросла на 44%, до 15,5 миллиарда долларов.

Также отмечается, что рынок ПК в настоящее время «исключительно сильный», несмотря на дефицит полупроводников, необходимых для их производства. По оценке Microsoft, нехватка микросхем никак не скажется на объемах продаж ПК и операционных систем для них.