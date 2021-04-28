СК раскрыл подробности пропажи мальчика в Красноярске

Мужчина несколько недель предлагал мальчику совместное проживание, а затем увел его и насильно удерживал в заброшенном доме, сообщает СУ СК РФ по Красноярскому краю.

Вечером восьмилетний мальчик пропал со двора дома по проспекту Красноярский рабочий краевого центра. Он пошел гулять без телефона и не вернулся домой. На одной из записей с камеры видеонаблюдения внимание оперативников привлек неизвестный мужчина, общающийся с несовершеннолетним.

По предварительной версии следствия, 43-летний мужчина на протяжении нескольких недель предлагал ребенку совместное проживание.

«Злоумышленник привез его в заброшенный дом в центре города, где незаконно удерживал и совершил в отношении школьника преступление. Мужчины и ребенка с целью установления всех обстоятельств произошедшего», — говорится в сообщении.