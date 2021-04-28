СК раскрыл подробности пропажи мальчика в Красноярске

Мужчина несколько недель предлагал мальчику совместное
проживание, а затем увел его и насильно удерживал в заброшенном доме, сообщает
СУ СК РФ по Красноярскому краю.
Вечером восьмилетний мальчик пропал со двора дома по
проспекту Красноярский рабочий краевого центра. Он пошел гулять без телефона и
не вернулся домой. На одной из записей с камеры видеонаблюдения внимание
оперативников привлек неизвестный мужчина, общающийся с несовершеннолетним.
По предварительной версии следствия, 43-летний мужчина на
протяжении нескольких недель предлагал ребенку совместное проживание.
«Злоумышленник привез его в заброшенный дом в центре города,
где незаконно удерживал и совершил в отношении школьника преступление. Мужчины и ребенка с целью установления всех
обстоятельств произошедшего», — говорится в сообщении.
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