Зеленский нашел оптимальное место для встречи с Путиным

Оптимальным местом для встречи с президентом России Владимиром Путиным является Ватикан, заявил украинский лидер Владимир Зеленский, соответствующее интервью опубликовано на сайте главы государства.

По мнению президента Украины, Ватикан — идеальное место для диалога о мире со всех точек зрения, так как Святой престол является беспристрастным моральным авторитетом, эффективно исполняющим роль посредника.

«Именно по этой причине в Апостольскую столицу часто в истории обращались для решения конфликтов между государствами и развития мирного будущего», — отметил Зеленский в интервью.

По словам Зеленского, «место встречи должно вызывать доверие обеих сторон, а посредник с таким авторитетом может предоставить ту уверенность, которой не хватает попыткам договориться Украине и России».

Зеленский 20 апреля предложил Путину встретиться «в любой точке украинского Донбасса, где идет война». Позднее президент Украины уточнил, что подготовка к встрече с президентом России уже идет.