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Скандал с флагом России произошел на чемпионате мира по шашкам

Источник:
Sibnet.ru
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Организаторы убрали флаг России прямо во время матча на звание чемпионки мира по шашкам между россиянкой Тамарой Тансыккужиной и представительницей Польши Натальей Садовской — видео доступно на YouTube.

Во время партии четвертого раунда финального матча один из организаторов внезапно подошел к игровой доске, отклеил стикер, на котором рядом с фамилией россиянки был изображен флаг, а затем убрал со стола флаг.

«Позвонила женщина от имени бывшего министра спорта Витольда Баньки, и я получил четкое указание снять российский флаг даже несмотря на то, что партия продолжается», — рассказал экс-президент Европейской федерации шашек Яцек Павлицкий изданию Onet.

Он признал, что это выглядело некрасиво, но выбора не было. «FMJD (Всемирная организация шашек) проспала решение от декабря (когда российские спортсмены были лишены права выступать под своим флагом на крупных мировых турнирах), и если сейчас немедленно не предпримем действий, то FMJD будет исключена из WADA», — добавил он.

Финальный матч проходит с 23 апреля по 3 мая в Польше. Россиянка уступает в противостоянии за звание чемпионки мира после четырех раундов со счетом 16:32.

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