Браконьеры в Забайкалье поставили ловушку на госинспекторов

Браконьеры на охраняемой природной территории в Забайкальском крае поставили на дороге ловушку, чтобы их в темноте не смогли догнать госинспекторы, сообщила пресс-служба Сохондинского заповедника.

В апреле во время выезда из пади Глиняная вблизи села Алтан госинспекторами Сохондинского заповедника увидели на дороге металлические шипы. Их установили браконьеры, старший инспектора оперативной группы.

Днем ранее во время рейда в охранной зоне заповедника инспекторы нашли две ставные сети на реке Агуца. Задержать браконьеров на месте нарушения не удалось, они спешно скрылись от госинспекторов на мотоцикле, а затем установили ловушки.

Они считали, что в темноте сотрудники заповедника не заметят установленную ловушку, и повредят колеса авто. Инспекторы отметили трудолюбие и креатив нарушителей — капкан представлял собой шесть металлических шипов, сваренных из сегментов от сенокосного оборудования.