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Браконьеры в Забайкалье поставили ловушку на госинспекторов

Источник:
Sibnet.ru
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Браконьеры поставили ловушку на госинспекторов
Ловушка для госинспекторов
Фото: © пресс-служба Сохондинского заповедника

Браконьеры на охраняемой природной территории в Забайкальском крае поставили на дороге ловушку, чтобы их в темноте не смогли догнать госинспекторы, сообщила пресс-служба Сохондинского заповедника.

В апреле во время выезда из пади Глиняная вблизи села Алтан госинспекторами Сохондинского заповедника увидели на дороге металлические шипы. Их установили браконьеры, старший инспектора оперативной группы.

Днем ранее во время рейда в охранной зоне заповедника инспекторы нашли две ставные сети на реке Агуца. Задержать браконьеров на месте нарушения не удалось, они спешно скрылись от госинспекторов на мотоцикле, а затем установили ловушки.

Они считали, что в темноте сотрудники заповедника не заметят установленную ловушку, и повредят колеса авто. Инспекторы отметили трудолюбие и креатив нарушителей — капкан представлял собой шесть металлических шипов, сваренных из сегментов от сенокосного оборудования.

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