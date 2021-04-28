Шоу «Прожарка» с жестким юмором вернется на ТВ с новым сезоном

Комедийное хейт-шоу «Прожарка» вернется 4 мая на ТНТ4. В новом сезоне правила проекта поменяются, сообщила пресс-служба телеканала.

«Прожарка» возвращается в эфир с третьим сезоном. Шоу трансформирует формат в сторону большей интерактивности: теперь вместе с комиками прожаривать главного героя будут и зрители в зале.

Гостями первых выпусков станут ведущие ТНТ Азамат Мусагалиев, Денис Дорохов и Гарик Харламов. Мусагалиев займет место в кресле главного героя, чтобы узнать все, что о нем думает народ: чем он похож на Зою Яровицыну и почему за ним везде хвостом ходит Дорохов.

Дорохов станет одним из «прожарщиков» и отыграется за все шутки про свое лицо, а затем расскажет историю про эпичный фэйл Азамата, о котором раньше никто не слышал.

«В этом сезоне у нас все масштабнее и круче. Мы теперь будем общаться с залом, добавили небольшой элемент интерактива. У нас будет еще больше звезд, мы хотим добиться ощущения, что это шоу элитарное. Мы ждем от наших зрителей улыбок и качественного смеха, потому что искусственный подкладывать мы не будем, как это делается на разных проектах других телеканалов – здесь все искренне и честно», — сказал о новом сезоне ведущий шоу Илья Соболев.