НАВЕРХ
#Город #Местная власть #Транспорт и дороги #Промзона #Недра и ТЭК #Наука #Туризм #Гео #ЧП

Разговор пропавшего в Красноярске мальчика с мужчиной попал на видео

Источник:
Sibnet.ru
173 0

Полиция попросила очевидцев опознать мужчину, который судя по камерам видеонаблюдения, общался с мальчиком перед его пропажей, сообщает ГУ МВД РФ по Красноярскому краю.

Вечером восьмилетний мальчик пропал со двора дома по проспекту Красноярский рабочий краевого центра. Он пошел гулять без телефона и не вернулся домой. Его ищут полицейские и волонтеры.

На одной из записей с камеры видеонаблюдения внимание оперативников привлек неизвестный мужчина, общающийся с несовершеннолетним.

Сотрудники полиции просят жителей краевого центра, которые узнали мужчину, попавшего на видеозапись с камер наблюдения, сообщить информацию о его личности и нахождении по телефону по телефону 102.

Еще по теме
Пропавшего мальчика нашли в заброшенном доме с мужчиной
Школьник пропал в Красноярске
Подросток в Новосибирске приковал подругу наручниками к батарее
Мужчина застрелил собаку из заповедника «Хакасский»
смотреть все
Красноярск #ЧП #Происшествия
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Новости Сибири
Браконьеры в Забайкалье поставили ловушку на госинспекторов
Пропавшего мальчика нашли в заброшенном доме с мужчиной
Разговор пропавшего в Красноярске мальчика с мужчиной попал на видео
Половина новосибирских школьников будут сдавать ЕГЭ по обществознанию
Самое популярное
Игра «Три фронта»: кроссворды, оружие и стихи
Облачный гейминг: если нет денег на игровой компьютер
Пошаговая инструкция: активируем бесплатный промокод в Wink
Маруся поможет: что умеет умная колонка «Капсула»
Обсуждение (0)
Мультимедиа
Тайны Телецкого озера: экскурсия по затонувшему кораблю
Путин и вездеход. ФОТО
Дозы радиации: где облучается городской житель
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
Топ комментариев

corrector

"..Или Курган. Почему курганцы должны жить хуже тюменцев.."Для начала объедините Москву со всей остальной...

лачинов

А по другому не умеют. Для блага работающих повесили на работодателя дополнительный расход. Да ещё поди...

WSG0600-164-164

Понятие: "Совесть", не для политики.

Stabilitron

26 миллиардов рублей в год на содержание президента и еще 100 миллиардов господдержки на так называемые...
Sibnet.Ru