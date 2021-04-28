Разговор пропавшего в Красноярске мальчика с мужчиной попал на видео

Полиция попросила очевидцев опознать мужчину, который судя по камерам видеонаблюдения, общался с мальчиком перед его пропажей, сообщает ГУ МВД РФ по Красноярскому краю.

Вечером восьмилетний мальчик пропал со двора дома по проспекту Красноярский рабочий краевого центра. Он пошел гулять без телефона и не вернулся домой. Его ищут полицейские и волонтеры.

На одной из записей с камеры видеонаблюдения внимание оперативников привлек неизвестный мужчина, общающийся с несовершеннолетним.

Сотрудники полиции просят жителей краевого центра, которые узнали мужчину, попавшего на видеозапись с камер наблюдения, сообщить информацию о его личности и нахождении по телефону по телефону 102.