Почти половина новосибирских школьников будут сдавать ЕГЭ по обществознанию, 18% выпускников выбрали информатику, сообщил в среду министр образования Новосибирской области Сергей Федорчук.

Основной период проведения ЕГЭ начнется 31 мая с экзаменов по географии, литературе и химии. Самый массовый ЕГЭ — по русскому языку — будет проходить два дня: 3 и 4 июня. ЕГЭ по профильной математике запланирован на 7 июня, по истории и физике — на 11 июня, по обществознанию — на 15 июня.

В этом году 17,8 тысячи человек в Новосибирской области будут сдавать ЕГЭ, это примерно на 500 больше, чем в прошлом году. При этом 15,9 тысячи — это выпускники этого года.

«Почти половина школьников сдают профильную математику и столько же обществознание… 18% информатику – 3,2 тысячи школьников», — сказал Федорчук.

ЕГЭ в этом году сдают выпускники, которые намерены поступать в вузы. Одиннадцатиклассникам, которые не планируют поступать в высшие учебные заведения, нужно будет сдать государственный выпускной экзамен по русскому языку и математике.