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Лавров рассказал о создании в России аналога SWIFT

Источник:
РИА Новости
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Фото: МИД России / MFA Russia / Attribution-NonCommercial-ShareAlike License

Россия имеет базу для создания аналога международной межбанковской системы передачи информации и совершения платежей SWFT, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

«База (альтернативы SWIFT) существует. И я убежден, что и правительство, и Центральный банк должны делать все, чтобы эта база была надежная и гарантирующая полную независимость и гарантию от ущерба, который кто-то нам может постараться дополнительно нанести»,— сказал Лавров в интервью РИА Новости.

Ранее замглавы МИД России Александр Панкин сообщал, что Россия в случае, если ее отключат от SWIFT, задействует другие возможности. При этом он отмечал, что варианты возможных партнеров для разработки альтернативы SWIFT пока не рассматриваются.

В марте, комментируя возможную угрозу отключения России от SWIFT, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что с учетом санкционной политики США Россия должна быть начеку.

SWIFT —международная система, в которой банки по всему миру обмениваются информацией и данными о платежах. Ежедневно через сеть проходят платежные поручения на сумму в 6 триллионов долларов. Штаб-квартира SWIFT базируется в Брюсселе.

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