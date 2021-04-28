Лавров рассказал о создании в России аналога SWIFT

Россия имеет базу для создания аналога международной межбанковской системы передачи информации и совершения платежей SWFT, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.
«База (альтернативы SWIFT) существует. И я убежден, что и правительство, и Центральный банк должны делать все, чтобы эта база была надежная и гарантирующая полную независимость и гарантию от ущерба, который кто-то нам может постараться дополнительно нанести»,— сказал Лавров в интервью РИА Новости.
Ранее замглавы МИД России Александр Панкин сообщал, что Россия в случае, если ее отключат от SWIFT, задействует другие возможности. При этом он отмечал, что варианты возможных партнеров для разработки альтернативы SWIFT пока не рассматриваются.
В марте, комментируя возможную угрозу отключения России от SWIFT, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что с учетом санкционной политики США Россия должна быть начеку.
SWIFT —международная система, в которой банки по всему миру обмениваются информацией и данными о платежах. Ежедневно через сеть проходят платежные поручения на сумму в 6 триллионов долларов. Штаб-квартира SWIFT базируется в Брюсселе.
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