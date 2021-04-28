Новый аэропорт Омск-Федоровка построят за пять лет

Власти Омской области намерены привлечь федеральные средства, чтобы в течение пяти лет достроить новый аэропорт Федоровка, сообщил журналистам в среду губернатор региона Александр Бурков.
«(Потенциальные) инвесторы есть. Необходимо найти федеральные средства на строительство взлетно-посадочной полосы и аэронавигационных систем», – сказал Бурков на пресс-конференции.
По его мнению, достроить объект могут помочь меры поддержки регионов, о которых президент РФ Владимир Путин рассказал в послании Федеральному собранию, – инфраструктурные кредиты.
Бурков высказал прогноз, что строительство получится завершить в течение пяти лет. По мнению Буркова, новый аэропорт положительно скажется на экологической ситуации в Омске.
Омск-Федоровка – будущий омский аэропорт, который строили в 15 километрах от города. В 2012 году строительство было приостановлено из-за нехватки денег. Сейчас аэропорт находится в черте Омска.
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