Модель Хейли Бибер поделилась способом борьбы с Instagram-зависимостью

Модель и жена певца Джастина Бибера Хейли рассказала, что борется с Instagram-зависимость. Для этого она запрещает себе заходить в соцсеть пять дней в неделю.
«Я запрещаю себе заходить в Instagram с понедельника по пятницу», — сказала Хейли Бибер в интервью Harper’s Bazaar.
По словам модели, все публикации, которые появляются в ее Instagram в эти дни, выкладывает ее контент-менеджер. Бибер сравнила соцсеть с черной дырой, которая занимает слишком много времени и вызывает психологические проблемы.
В свои 24 года Хейли Бибер считает, что она еще не разобралась в себе. Instagram только мешает ей в этом. Например, когда она смотрит фотографии других моделей, она начинает сравнивать себя с ними, а некоторые публикации попросту вызывают у нее зависть.
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