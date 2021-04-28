Подросток в Новосибирске приковал подругу наручниками к батарее

Подросток приревновал подругу и приковал ее наручниками к
батарее, в отношении него возбуждено уголовное дело, сообщает СУ СК РФ по
Новосибирской области.
По версии следствия, 23 апреля 16-летний парень находился
совместно с 17-летней знакомой в комнате общежития в Новосибирске. Он
приревновал девушку, прочитав ее переписку в телефоне. Подросток взял
наручники, пристегнул руку потерпевшей к батарее, закрыл комнату и
ушел.
Девушке удалось позвонить матери, которая обратилась в
полицию. Прибывшие на место правоохранители освободили потерпевшую, а
подозреваемого доставили к следователю.
Возбуждено уголовное дело по пункту «д» части 2 статьи 127
УК РФ (незаконное лишение свободы несовершеннолетнего). Ему грозит лишение
свободы на срок до пяти лет.