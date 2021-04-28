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Подросток в Новосибирске приковал подругу наручниками к батарее

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Подросток приревновал подругу и приковал ее наручниками к батарее, в отношении него возбуждено уголовное дело, сообщает СУ СК РФ по Новосибирской области.

По версии следствия, 23 апреля 16-летний парень находился совместно с 17-летней знакомой в комнате общежития в Новосибирске. Он приревновал девушку, прочитав ее переписку в телефоне. Подросток взял наручники, пристегнул руку потерпевшей к батарее, закрыл комнату и ушел.

Девушке удалось позвонить матери, которая обратилась в полицию. Прибывшие на место правоохранители освободили потерпевшую, а подозреваемого доставили к следователю.

Возбуждено уголовное дело по пункту «д» части 2 статьи 127 УК РФ (незаконное лишение свободы несовершеннолетнего). Ему грозит лишение свободы на срок до пяти лет.

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Новосибирск #ЧП #Криминал
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025Maks

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лачинов

А по другому не умеют. Для блага работающих повесили на работодателя дополнительный расход. Да ещё поди...

Stabilitron

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