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Владельцы карт «Мир» получат кешбэк до 15% за услуги Ростелекома

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © пресс-служба Госдумы

Держатели карт «Мир» при оплате домашнего интернета и кабельного телевидения от Ростелекома получат кешбэк до 15%. Информацию разместили на сайте национальной платежной системы.

За первую оплату услуг в рамках спецпредложения начисляется кешбэк 15%, за последующие оплаты на карту вернется 5% суммы платежа. Эксклюзивный кешбэк доступен при оплате домашнего интернета, интерактивного телевидения, мобильной связи, домашнего телефона и других услуг.

Для того, чтобы воспользоваться предложением, достаточно сохранить реквизиты своей карты «Мир» в Едином личном кабинете, на сайте Ростелекома или в мобильном приложении.

Карта «Мир» также должна быть зарегистрирована на сайте privetmir.ru. Кешбэк будет начисляться как при разовой оплате сохраненной картой, так и при подключении «Автоплатежа». Акция продлится до 27 октября.

Кешбэк не начисляется при оплате через личный кабинет Ростелеком Москва и мобильное приложение «Ростелеком Москва», Wink, Умный дом, Ростелеком Лицей.

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