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Netflix выпустит шоу со звездами TikTok

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: Solen Feyissa / Attribution-ShareAlike License

Стриминговый сервис Netflix работает над реалити-шоу, где главными действующими лицами будут звезды TikTok.

Принимать участие в проекте будут только тиктокеры, у которых больше 120 миллионов подписчиков, сообщает Telegram-канал Netflix Russia.

В сериале зрители увидят, как звезды TikTok вместе создают новый контент и сталкиваются с необходимостью решать конфликты между собой. Также блогеры принимают в свое сообщество новых участников.

Съемки нового шоу проходят в доме в Лос-Анджелесе, в котором живут и работают тиктокеры. Дата выхода проекта пока не сообщается.

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