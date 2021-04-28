Контрабандисты отправили красноярский лес в Китай

Предприятие из Канска дважды незаконно отправило древесину в Китай на сумму 10 миллионов рублей, сообщает пресс-служба Красноярской таможни.

В первом контракте компания поставляла в Китай пиломатериалы общим объемом 464,7 кубических метров на сумму 1,3 миллиона рублей. Во втором — более 2 тысяч кубических метров на сумму 8,7 миллиона рублей. В документах указывалось, что пиломатериалы изготовлены организацией из сырья, закупленного у госучреждения.

В результате проверки выяснилось, что госучреждение е не поставляло сырье организации-декларанту, которая, в свою очередь, не могла изготовить экспортированные лесоматериалы. Внешнеторговые контракты же были заключены для сокрытия истинных владельцев и продавцов пиломатериалов и их покупателей.

Более того, установлено, что директор организации был номинальным, а фактически руководили 50-летний и 39-летний мужчины.

В отношении 50-летнего мужчины и неустановленных лиц возбуждено два уголовных дела по части 226.1 УК РФ. В отношении 39-летнего мужчины, имевшего отношение к экспорту лесоматериалов на сумму 1,3 миллионов рублей возбуждено одно уголовное дело по части 1 статьи 226.1 УК РФ.

Фигурантам уголовных дел грозит лишение свободы на срок до семи лет со штрафом до миллиона рублей.