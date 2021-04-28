НАВЕРХ
#Мир #Россия #Местная власть #Говорят о России #Законы #Активисты #История

Вице-премьер Хуснуллин предложил объединить российские регионы

Источник:
ТАСС
492 9
Фото: mos.ru / CC BY 4.0

Вице-премьер Марат Хуснуллин считает неправильным принцип территориально-административного деления России — столько регионов стране не нужно.

«Я считаю, что нам 85 регионов не нужно. Я Еврейской автономной областью не хочу заниматься - не хочу с точки зрения трудозатрат. Ее нужно соединить либо с Хабаровским краем, либо с каким-то другим. <...> Или Курган. Почему курганцы должны жить хуже тюменцев, а живут они в 190 километрах друг от друга? У одних есть нефтяные доходы, у других — нет», — цитирует ТАСС Хуснуллина.

Он подчеркнул, что это его личное мнение. «Это не официально моя позиция, потому что она пока не согласована в правительстве», — уточнил он.

«Второе, я считаю, что надо идти на агломерации — точки роста у нас агломерации, убрав от них административное деление. Почему мы сегодня не можем агломерации создать? Административное деление мешает», — сказал он.

Вице-премьер добавил, что основой развития может стать 21 основная агломерация 3 тысяч опорных пунктов, в том числе и в сельской местности.

Еще по теме
США призвали Россию поговорить «лицом к лицу»
Путин назвал опасным «дешевый популизм»
Япония пообещала России «упорные переговоры» по Курилам
Макрон передал Путину содержание своего разговора с Зеленским
смотреть все
Политика #Россия
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Новости Сибири
Иркутские врачи шесть часов оперировали лицо ребенку
Подросток в Новосибирске приковал подругу наручниками к батарее
Мужчина застрелил собаку из заповедника «Хакасский»
Подсчитан срок, за который можно накопить на квартиру в Новосибирске
Самое популярное
Игра «Три фронта»: кроссворды, оружие и стихи
Облачный гейминг: если нет денег на игровой компьютер
Пошаговая инструкция: активируем бесплатный промокод в Wink
Маруся поможет: что умеет умная колонка «Капсула»
Обсуждение (9)
Мультимедиа
Тайны Телецкого озера: экскурсия по затонувшему кораблю
Путин и вездеход. ФОТО
Дозы радиации: где облучается городской житель
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
Самое обсуждаемое
37
Путин ввел санкции против недружественных государств
31
Навальный прекратил голодовку
29
Прокуратура приостановила деятельность штабов Навального
29
Путин назвал опасным «дешевый популизм»
24
Россиянам выдадут электронные кошельки
Sibnet.Ru