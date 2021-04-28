Вице-премьер Хуснуллин предложил объединить российские регионы

Вице-премьер Марат Хуснуллин считает неправильным принцип территориально-административного деления России — столько регионов стране не нужно.

«Я считаю, что нам 85 регионов не нужно. Я Еврейской автономной областью не хочу заниматься - не хочу с точки зрения трудозатрат. Ее нужно соединить либо с Хабаровским краем, либо с каким-то другим. <...> Или Курган. Почему курганцы должны жить хуже тюменцев, а живут они в 190 километрах друг от друга? У одних есть нефтяные доходы, у других — нет», — цитирует ТАСС Хуснуллина.

Он подчеркнул, что это его личное мнение. «Это не официально моя позиция, потому что она пока не согласована в правительстве», — уточнил он.

«Второе, я считаю, что надо идти на агломерации — точки роста у нас агломерации, убрав от них административное деление. Почему мы сегодня не можем агломерации создать? Административное деление мешает», — сказал он.

Вице-премьер добавил, что основой развития может стать 21 основная агломерация 3 тысяч опорных пунктов, в том числе и в сельской местности.