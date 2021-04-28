Экс-глава штаба Навального в Новосибирске показал новорожденного сына

Экс-глава штаба навального и депутат горсовета Новосибирска Сергей Бойко опубликовал в соцсетях фотографию новорожденного сына.

«Вчера в 5 вечера опубликовал решение о закрытии штаба, а сегодня в 5 Кристина Жданова родила здорового четырехкилограммового пацана. Нас можно поздравлять», — написал Бойко.

Он отметил, что на его политической деятельности это никак не скажется.



«Риски того, что мои дети будут жить в неудобном городе и несвободной стране значительно перевешивают риски от занятий оппозиционной деятельностью. Так что продолжим с вами строить для наших детей удобный город и безопасную страну», — написал Бойко.

Прокурор Москвы Денис Попов приостановил деятельность «общественного движения „штабы Навального“» до решения по делу об экстремистской организации. Все штабы Навального в Сибири закрылись.